В Крыму российский рубль за пару часов обесценили на 40%

В Крыму российский рубль за пару часов обесценился на 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще около 8 часов утра сервисы крупнейшего банка полуострова РНКБ сообщали, что доллар покупается по 75 рублей 20 копеек, а продается – по 95,2 рубля (при курсе ЦБ 83,55 рубля за 1 доллар). Евро покупали за 85,20, продавали – за 105,2 (курс ЦБ – 93,6).

«Крупнейший банк Крыма РНКБ открылся с долларом по 128, евро 139, купить они готовы их по 83 и 93 соответственно», – сообщили крымские telegram-каналы после 9:00.

К 10 утра валюта снова подросла: 1 доллар банк готов обменять на 133 рубля 25 копеек, 1 евро – на 145 рублей. Оптом дешевле, но на копейки.

Таким образом, всего за 2 часа рубль подешевел к доллару на 40%, к евро – на 38%.

Симферополь, Олег Яковенко

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