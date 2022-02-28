Ростуризм дал рекомендации туристам, оставшимся за границей

Ростуризм дал рекомендации гражданам РФ, находящимся за границей и не могущим вернуться домой из-за закрытия воздушного пространства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в других странах могут находиться около 150 тысяч российских туристов. Им необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android), сообщили в Ростуризме.

«Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведётся Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом, – рассказали в ведомстве. – После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу.

Граждане России могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи:

Позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45

Написать (ФИО, местонахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России – dskc@mid.ru

Позвонить на Горячую линию Ростуризма – 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 по Москве)

В настоящее время, на основе получаемой из этих источников информации, формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом».

Москва, Лиана Макоба

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