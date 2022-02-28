Украина стремительно погружается во тьму

Повреждения в результате боевых действий крупных трансформаторных подстанций и высоковольтных ЛЭП на Украине привели к острым проблемам с электроснабжением в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из сводки «Укрэнерго», на которую ссылаются украинских СМИ.

На сегодняшний день полностью или частично отключены от электроснабжения более 400 населенных пунктов Украины.

С отключениями света из-за разрушения инфраструктуры распределения электричества уже столкнулись жители Сум, Харькова, Мариуполя и Мелитополя.

За четыре дня боёв уровень потребления электроэнергии на Украине снизился почти на 30%. На пониженной мощности работают все отрасли электрогенерации. В частности остались задействованными и работают лишь 9 из 15 энергоблоков АЭС. Выработка электроэнергии упала также на ТЭЦ, ТЭС и ГЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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