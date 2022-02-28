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Конфликт на Украине

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Понедельник, 28 февраля 2022, 16:38 мск

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Из Львова на Киев двинулись отряды неонацистов

Сборные добровольческие колонны неонацистов Западной Украины направились в Киев на подмогу окружённой группировке ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте «Движения сопротивления капитуляции», созданного ранее, чтобы помешать Зеленскому выполнить Минские соглашения.

В заявлении неонацистов много бравады и угроз, в том числе в адрес президента РФ.

«Едем на Киев. Наши колонны машин с добровольцами отправились из Львова в защиту Киева. У врага не осталось никаких шансов. Развертывание в территориальных общинах добровольческих формирований – то, чего по-настоящему боится Путин. Поднимается весь народ Украины. Тотальное сопротивление украинцев. Это – смерть путинской России и приговор Путину лично», – приводит текст боевиков «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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