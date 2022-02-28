Весна в Крыму начнется снегопадами – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона во второй половине 28 февраля и в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега.

Северо-восточный ветер усилится до 20 м/с, при порывах – 25 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»