Весна в Крыму начнется снегопадами – объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением южного циклона во второй половине 28 февраля и в течение суток 1 марта в Крыму ожидаются дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега.
Северо-восточный ветер усилится до 20 м/с, при порывах – 25 м/с.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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