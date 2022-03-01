Житель Крыма растлевал подростков в 14 регионах

Крымчанин растлевал подростков в 14 регионах России.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя одного из сел Джанкойского района. Он обвиняется в совершении 29 эпизодов преступлений сексуальной направленности против несовершеннолетних, среди которых развратные действия, незаконное распространение порнографических материалов среди детей с использованием сети Интернет, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием сети Интернет, иные действия сексуального характера (ч.3 ст.135, п.«б» ч.3 ст.242, п.п. «а», «г» ч.2 ст.242.1, п.«г» ч.2 ст. 242.1, п.«б» ч.4 ст.132УК РФ).

«Установлено, что молодой человек с мая 2016 по февраль 2020 года в популярной социальной сети знакомился со школьницами и школьниками, втирался в доверие, вступал с ними в переписку, после чего рассылал материалы порнографического характера, требуя от несовершеннолетних ответных снимков, – рассказали в ведомстве. – Преступленные действия злоумышленника были выявлены оперативными сотрудниками Бюро специальных технических мероприятий МВД по Республике Крым. Мужчина был задержан и по ходатайству следствия заключен под стражу».

Пострадавшими по уголовному делу признаны школьники из 14 регионов России.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Получены результаты судебно-медицинских экспертиз, проведен комплекс необходимых следственных действий. Следователем следственного отдела по городу Джанкой собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд по существу», – сообщили в ГСУ.

Симферополь, Олег Яковенко

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