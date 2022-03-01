За год объем воды в водохранилищах Крыма увеличился в 4 раза

Крымские водохранилища накопили около 190 млн кубометров воды. Это почти в 4 раза больше, чем год назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в феврале на территории речных бассейнов выпало много осадков, их количество в бассейнах рек северного предгорья в 1,7-2,3 раза превышало норму; в бассейнах рек ЮБК и Крымских горах – в пределах нормы.

Приток воды в водохранилища в феврале был значительным: Белогорское пополнилось на 17,95 млн кубов, Симферопольское – на 8,8 млн, Счастливое – на 3,75 млн, Партизанское – на 13,12 млн, Чернореченское – на 18 млн кубометров.

К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 188,13 млн кубометров, что на 28,44 млн кубов больше, чем месяц назад.

Обильные осадки прогнозируются в течение всей первой недели марта.

Симферополь, Лиана Макоба

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