Крымские чиновники уходят из Facebook

Правительство Республики Крым и органы местного самоуправления РК больше не будут размещать официальную информацию в сети Facebook. Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меры связаны с санкциями и ограничениями, наложенными на эту социальную сеть Роcкомнадзором. Вся официальная информация будет публиковаться в других социальных сетях.

Симферополь, Лиана Макоба

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