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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 16:36 мск

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НАТО отказало Зеленскому в установлении бесполётной зоны над Украиной

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Великобритания и НАТО не смогут обеспечить запрет на полёты авиации вооружённых сил РФ в небе над Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, попытка реализации бесполётной зоны приведёт к открытому военному столкновению НАТО с Россией.

«Я могу сказать честно, мы не можем обеспечить бесполетную зону над Украиной, это приведёт к прямому столкновению с Россией» – сказал Джонсон.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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