Высшие лица украинской власти готовятся исчезнуть из эфира

Военно-политическое руководство Украины может больше не выйти на связь в реальном времени из-за повсеместного повреждения линий телекоммуникационной и интернет связи российскими войсками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

При этом он попросил «не верить фейкам», в которых будет говориться о подписании украинским руководством «акта о капитуляции».

«По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Её цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Сначала они планируют устроить перебои связи.

После этого будут массировано вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. В «подтверждение» этого фейка будут распространяться якобы подписанные «документы», а также смонтированные фейковые видеоролики. ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!», – утверждает Резников у себя в Фейсбуке.

Украинские комментаторы предположили, что киевский режим таким образом пытается объяснить свой возможный уход в полное подполье.

Симферополь, Валентин Карамазов

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