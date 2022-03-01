Подбодрить всегда готовы: ЕС даст Зеленскому очередное крупное обещание

Еврокомиссия соберётся «рассмотрит заявку» на вступление Украины в ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, экстренное эмоциональное обращение президента Украины «можно считать легитимным в эти тяжелые времена», и Евросовет попросит Еврокомиссию собраться и обсудить этот вопрос.

«Несколько минут назад президент Зеленский открыл сердце и напомнил о заявке на официальное членство в ЕС. Я думаю, нам надо посодействовать, в современные времена это тяжёлое решение, но мы должны заангажировать Еврокомиссию, чтобы выработать решение, чтобы совет мог рассмотреть этот вопрос», – сказал Мишель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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