В итальянской Болонье 11 выходцев из Украины убили двух белорусских дальнобойщиков

В итальянском городе Болонья на стоянке дальнобойщиков были убиты возле своих машин два дальнобойщика из Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», преступление, по словам очевидца, тоже водителя фуры из СНГ, совершили 11 украинцев.

«Зарезали пацана, ему было 26 лет. За что? Потому что у него просто были белорусские номера», – сказал водитель, записавший происшествие на камеру телефона. Запись публикует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что второго белорусского дальнобойщика украинцы избили до смерти. По всей видимости, преступники решили расправиться с белорусами «за поддержку» Москвы официальным Минском.

Симферополь, Валентин Карамазов

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