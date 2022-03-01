В Крыму существенно выросла смертность

Смертность в Крыму за прошедший год выросла почти на 20%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в 2021 году в РК на свет появились 18 тысяч 172 малыша, а умерли 35 тысяч 742 человека. По сравнению с 2020 годом число родившихся сократилось на 3,7%, а количество скончавшихся выросло на 16,7%.

Столь значительная убыль населения нивелируется по большей части мигрантами. В минувшем году миграционный прирост составил 12,4 тыс человек, среди них 1,5 тысячи прибыли из других регионов России, 7,4 тысячи – из Украины, остальные – из Узбекистана, Армении, Белоруссии.

Симферополь, Лиана Макоба

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