российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 марта 2022, 18:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия отрезала Украину от Азовского моря

Российская армия взяла под контроль регионы Украины, выходящие к Азовскому морю, и соединились с подразделениями Народной милиции Донецкой народной республики.

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован», –заявил представитель минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР продвинулись за сутки на 19 километров.

Донецк, Артем Роменко

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Донбасс, Юг России, Конфликт на Украине, Россия,