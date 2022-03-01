Российская армия отрезала Украину от Азовского моря

Российская армия взяла под контроль регионы Украины, выходящие к Азовскому морю, и соединились с подразделениями Народной милиции Донецкой народной республики.

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных сил Российской Федерации, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений Вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован», –заявил представитель минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, войска ДНР продвинулись за сутки на 19 километров.

Донецк, Артем Роменко

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