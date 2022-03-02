Во взятом Харькове пройдёт съезд новой федеративной Украины – киевский политолог

Россия в ближайшие дни возьмёт Харьков и проведёт там учредительный съезд альтернативной Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров.

По его словам, Россия использует Харьков (столица Украины 1919-1934) как конкурента Киеву.

«Россия, понятно, к следующему туру переговоров (это второе либо третье число) хочет улучшить свое положение на фронтах. Возможно, и Украина на что-то рассчитывает, что какой-то перелом будет, но объективно говоря, если даже смотреть на официальную украинскую карту, стратегическая инициатива, разумеется, за российской армией, а украинская армия обороняется.

Я думаю, что в эти дни Россия попробует захватить Харьков. Харьков нужен как большой город и в каком-то смысле конкурент Киева – для того чтобы оттуда начать формировать некую новую федеративную Украину.

Ориентировочно документ или черновик документа готов, его по замыслу Кремля должны подписывать мэры городов, те, которые будут лояльными российской армии, какие-то депутаты советов.

Начнут с востока и юга, потом планируется и дальше какое-то количество собрать. Видимо, планируется некий съезд в Харькове, некое учредительное собрание – как создание альтернативной Украины», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»