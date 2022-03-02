В Ялте признали проблемы в сфере общественного транспорта

Власти Ялты признали проблемы в сфере общественного транспорта. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

«Признаю ряд недочетов, как при составлении маршрутов, так и при расчете вместимости автобусов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начать устранение недочетов в мэрии решили с объединения в кольцевой маршруты №1Б (от улицы Дзержинского) и №17 (от 10-го микрорайона). Число машин на маршруте обещают не сокращать.

Эксперимент продлится месяц. Если кольцевой маршрут будет востребован, его переведут в статус постоянного.

Ялта, Олег Яковенко

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