В Ялте признали проблемы в сфере общественного транспорта

Власти Ялты признали проблемы в сфере общественного транспорта. Об этом заявила глава города Янина Павленко.
«Признаю ряд недочетов, как при составлении маршрутов, так и при расчете вместимости автобусов».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», начать устранение недочетов в мэрии решили с объединения в кольцевой маршруты №1Б (от улицы Дзержинского) и №17 (от 10-го микрорайона). Число машин на маршруте обещают не сокращать.
Эксперимент продлится месяц. Если кольцевой маршрут будет востребован, его переведут в статус постоянного.
Ялта, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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