Дорогу на Ай-Петри в ближайшее время не откроют

Минтранс Крыма закрыл проезд на плато Ай-Петри до 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение всех видов транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Бахчисарай – Ялта закрыто до 1 апреля в связи с угрозой схода лавин, налипания мокрого снега и образования гололеда.

Напомним, минувшая зима на Южной берегу Крыма была снежной, поэтому дорогу на Ай-Петри закрыли еще в январе: сначала до 1 марта, а теперь – до 1 апреля.

Ялта, Олег Яковенко

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