«Нельзя быть русским»: в Миланском университете запретили преподавать Достоевского

Миланский государственный университет издал распоряжение о запрете лекций о Фёдоре Достоевском, потому что он является русским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал преподаватель курса о великом писателе итальянский профессор Паоло Нори.

По словам профессора, ему поручили срочно прекратить лекции «во избежание волнений в преподавательской и студенческой среде».

«Я считаю, что происходящее на Украине ужасно, но мне хочется плакать, думая о запрете курса. Подобного рода цензура нелепа! В Италии пороком является быть не только живым русским, но и мёртвым русским…», – горько сетует учёный.

«Вперёд, Паоло! Хорошо, что Достоевский переживёт всю эту глупость!», – иронично комменируют скандал итальянцы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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