В Крыму более 100 тысяч человек на сутки останутся без воды

Евпатория – город с населением более 100 тысяч человек – на сутки останется без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», на магистральном водоводе. Питающем город, произошла аварии – вышла из строя запорная арматура. Для проведения аварийно-восстановительных работ воду отключат сегодня в 20:00, а включат завтра – тоже в 20:00. Без воды останется не только Евпатория, но и поселок Заозерный, в котором проживает более 10 тысяч человек.

В ГУП «Вода Крыма» обещают организовать подвоз воды.

Евпатория, Лиан Макоба

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