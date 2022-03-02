В Крыму пьяный мужчина объявил войну магазину стройматериалов

В Старом Крыму пьяный мужчина объявил войну магазину стройматериалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала он колотил ногами запертые двери. Потом пробрался на склад и разбросал целую гору кирпичей. Но и этого дебоширу показалось мало, и он поджег мешки с сухими смесями.

В магазине установлены камеры, мужчина это знал, но старался от них уклониться, а, наоборот, вел себя демонстративно.

Владелец магазина оценил ущерб в 80 тысяч рублей. Теперь «весельчака» ищет полиция.

Старый Крым, Олег Яковенко

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