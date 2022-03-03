Крымчане жалуются на существенный рост цен

Крымчане жалуются на рост цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на продукты поползли вверх еще в последних числах февраля – сначала на рынках, потом начали «подключаться» магазины. Существенно подорожали запчасти к автомобилям, инструменты, комплектующие для оргтехники, еда для животных.

«Крупные крымские ритейлеры на всякий случай обновили ценники на товары со знаком +. По ощущениям первое подорожание от 10% до 30%, – пишет telegram-канал «ЧКХ». – Ажиотажным спросом пользуются импортные продукты».

При этом председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в ситувция с продуктами стабильная и оснований для повышения цен нет.

«Поставки продуктов питания в крупные торговые сети, супермаркеты и магазины полуострова осуществляются бесперебойно. К сожалению, имеются факты необоснованного завышения цен некоторыми предпринимателями, которые зачастую носят спекулятивный характер», – отметил премьер-министр.



Симферополь, Олег Яковенко

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