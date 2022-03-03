Зима не хочет покидать Крым

Зима не хочет уходить из Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», циклон, принесший на полуостров снегопады, задержится еще несколько дней.

Минимум до субботы, 5 марта, возможны обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.

Не отступают и морозы: в ближайшие две ночи столбики термометров могут опускаться до минус 4 градусов, а потом – до минус 6. Днем воздух будет прогреваться до +7. А на следующей неделе и дневные температуры могут уйти в минус.

Симферополь, Лиана Макоба

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