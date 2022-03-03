Хакеры снова атакуют Крым

Хакеры не оставляют Крым в покое: очередная атака на интернет-ресурсы была совершена вчера.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Севастополя, вечером сработала система защиты от внешних атак. В итоге часть интернет-ресурсов была временно заблокирована. В частности, возникли проблемы с электронными журналами в системе РИСО.

В данный момент доступ для пользователей восстановили.

Возникли проблемы и в работе официального сайта администрации Симферополя. Власти отмечают, что вся информация дублируется на странице правительства Крыма, а также в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в Telegram.

Напомним, что хакерские атаки на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Крыма длятся около недели. Основное «наступление» ведется с IP-адресов США, Индии, Южной Америки.

Севастополь, Лиана Макоба

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