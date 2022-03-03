Ковид продолжает «качать» Севастополь

Коронавирус продолжает «качать» Севастополь: показатели выявляемости растут и снижаются через день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последней день февраля в городе было зафиксировано 447 заболевших, в первый день марта – 551, вчера – 374.

Аналогичная ситуация наблюдается с ежесуточной смертностью: в понедельник умерли 7 человек, во вторник – 5, вчера – 6.

Между тем, в Крыму продолжается планомерное снижение заболеваемости. За сутки зарегистрировано 718 новых случаев. От инфекции умерли 5 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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