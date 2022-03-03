Израильский эксперт: бояться санкций поздно – армии РФ необходимо завершить операцию

Запад вводит санкции навсегда. Что бы ни предпринимала Россия и на какие уступки бы ни пошла – их уже не снимут. Сейчас самое главное для России – завершить операцию по денацификации Украины и выходить на серьёзный военно-политический диалог с США, предъявив все свои военные и дипломатические козыри.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил израильский военный эксперт, экс-руководитель спецподразделения «Натив» Яков Кедми.

«Те, которые кричат: «Санкции, санкции, ой, что будет», – я вам хочу сказать, что санкции никто никогда не отменит. Санкции, которые раз были наложены на Россию, они остаются вечно.

И самый лучший пример – это закон «Джексона-Вэника» (поправка в законодательство США, ограничивающая торговлю со странами, «нарушающими права человека»). Нет Советского Союза, нет ограничений на эмиграцию. Отменили его по отношению к Украине – ко всем, но против России оставили. Почему? А потому.

И держали, пока не выдумали закон Магнитского (похожий закон, вводящий персональные санкции за «нарушение прав человека»). То есть, санкции против вашей страны вечные. И раз их уже приняли, их готовили давно, нашли предлог, чтобы принять.

И поэтому никакие ваши политические маневры, никакие политические договоренности, никакие уступки их не отменят. Санкции может отменить только один человек – Шойгу. Вот он может их отменить. Ни Лавров. Лавров-то тоже может, но трансформируя работу Шойгу в политические соглашения. Но основной, кто их может отменить, – Шойгу», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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