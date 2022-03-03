В Северо-Крымский канал пошла вода – пока самотеком.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомводхозе, пока поток идет в минимальных объемах, но уже дошел до Армянска.

«Оборудование у нас уже готово, но еще очень много работы на той стороне. Поэтому пока мы не можем пустить воду, которая обеспечит наполнение Северо-Крымского канала до нужного нам уровня», – отметил глава госкомитета Игорь Вайль.

Объем работ в Херсонской области, действительно, большой: необходимо восстанавливать или полностью менять как инфраструктуру, так и оборудование. По оценкам экспертов, на это уйдет несколько недель.

Пока специалисты Госкомводхоза взяли пробы воды из канала, чтобы проанализировать ее состав.

Симферополь, Олег Яковенко

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