Власти Чехии преследуют по всей стране антифашистов, коммунистов и людей с пророссийскими взглядами. Полиция уже расследует дело в отношении известного коммуниста Зденека Ондрачека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают чешские СМИ.

«Полиция уже предъявила обвинение мужчине, который одобрил российское вторжение на Украину, ему грозит до трех лет лишения свободы. Всего сейчас расследуется около 200 дел. Кроме этого полиция проверяет около 100 человек, среди них много политиков из рядов СДПГ и коммунистов. Упоминается Даниэль Макай из СДПГ, который написал в Facebook, что он использовал бы водородную бомбу при нападении на Украину.

Еще одним из фигурантов расследования является бывший депутат-коммунист Зденек Ондрачек, который написал в Facebook: «Я восхищаюсь Путиным за его терпение по отношению к украинскому фашистскому сброду. Только свиньи могут стрелять по школам, детским садам, больницам и другим чисто гражданским объектам», – пишет пресса Чехии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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