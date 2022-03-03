Украина присвоит российскую собственность

Верховная Рада приняла закон о национализации российских активов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно принятому документу, все имущество и финансовые средства российских юридических и физических лиц, находящиеся на территории страны, будут принудительно изъяты и перейдут в распоряжение правительства Украины.

Отметим, что ранее с подобной инициативой выступили власти Польши, решив передать в казначейство республики объекты дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, сославшись на то, что они не оформлены с правовой точки зрения.

Киев, Платон Ефимчук

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