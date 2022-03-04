Власти Крыма заявляют о росте бронирования отелей, представители туротрасли – о росте отказов

Жители России активно бронируют Крым на первые весенние праздники. Об этом заявил министер туризма и курортов республики Вадим Волченко.

По его словам, гостиницы и санатории в канун 8 марта забронированы на 40% – 70%.

Как уже сообщал «Новый День», аэропорт Симферополя, как и другие аэрокомплексы юга России, закрыт до 8 марта. Поэтому добраться на полуостров можно либо на личном автомобиле, либо по железной дороге. При этом железнодорожный перевозчик не отмечает ажиотажного спроса на билеты. По данным портала TourDom.ru, на конец текущей недели мест в составах из Москвы в Симферополь в избытке.

Между тем, сообщается, что и на майские праздники бронирование идет на повышенном уровне – уже забронировано 30% номеров.

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что спрос на майский сезон на курортах России идёт на повышенном уровне. На сегодняшний день на курортах Черноморского побережья, в том числе в Крыму, забронировано 30% номеров.

Однако представители туротрасли Крыма сообщают, что отказ от бронирования на весну достигает 70%.

Симферополь, Лиана Макоба

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