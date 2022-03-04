АТОР: цены на авиабилеты будут расти ежедневно

Цены на международные перелеты будут изменяться ежедневно. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор ценники пересматривали раз в неделю – со вторника на среду. Теперь Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в связи с резким обесцениванием рубля, перешла на ежедневное обновление внутреннего курса, по которому осуществляются все расчеты между участниками авиатранспортного рынка.

В России внутренний курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка с округлением до 50 копеек в большую сторону.

Если с начала года до середины февраля авиабилеты по зарубежным направлениям подорожали на 6% – 10%, то в минувшую среду ценник подрос на 20% по отношению к предыдущей неделе. И теперь пересматривается ежедневно – в большую сторону.

«Определяющим фактором доли валюты в общем объеме доходов и расходов авиакомпаний является география полетов. Чем больше у перевозчика международных направлений, тем выше доля валютной выручки и тем меньше негативного влияния оказывает рост курса, – поясняют в АТОР. – Сейчас, когда большое количество международных направлений еще остается под «ковидным» запретами, доля валютных расходов существенно превышает долю номинированной в валюте выручки. Соответственно, авиакомпании несут значительные валютные риски. Закрытие же неба для российских авиакомпаний странами Европы, США и Канадой эти риски многократно увеличивают».

Будут дорожать и внутренние перелеты.

Москва, Игорь Юров

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