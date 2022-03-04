Россия начала телевещание на Украине

Армия РФ установила свое оборудование на телевизионную вышку в Мелитополе и начала трансляцию российских телеканалов. Эту информацию подтверждает Запорожская областная администрация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Россия начала вещание и в Херсонской области. В числе прочего используется 150-метровая вышка, построенная украинскими властями для вещания на Крым. Правда, достичь желаемого результата не удалось, так как украинский сигнал на всех частотах вытеснялся российским.

Мелитополь, Платон Ефимчук

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