В Крыму могут восстановить производство риса и кукурузы

На севере Крыма собираются расширить аграрную сферу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас в регионе выращивают пшеницу, рожь, ячмень и овес. До 2015 года занимались еще и рисоводством, причем довольно успешно.

Так, в советское время Крым занимал 2 место в стране по выращиванию риса. Для этой культуры на полуострове было пригодно около 200 тысяч гектаров. Использовали всего 30 тысяч, но и с такой территории собирали более 80 тысяч тонн в год.

После перекрытия Северо-Крымского канала выращивать культуру стало невозможно. Теперь рисоводство можно восстановить. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«В украинский период мы производили до 30% всего рынка риса Украины. Это – достаточно значительные объемы. Эту отрасль возможно восстановить», – сообщил он.

Водная блокада практически уничтожила крымские кукурузные и соевые плантации. После возобновления работы канала их тоже можно будет восстановить.

Правда, может возникнуть серьезная проблема: в условиях жесткого водного дефицита земли северного Крыма начали превращаться в солончаки. И часть из них может быть непригодной для растениеводства.

Симферополь, Олег Яковенко

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