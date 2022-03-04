Главная «пророссийская партия» Украины запретила своим мэрам принимать гумпомощь от ВС РФ

«Оппозиционная платформа – За жизнь», сопредседателями которой являются Виктор Медведчук и Юрий Бойко, запретила депутатам и представителям местных властей от этой партии сотрудничать в любом виде с командирами вооружённых сил РФ, освобождающих города юго-востока.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава парламентской фракции ОПЗЖ в Верховной раде Юрий Бойко.

По его словам, всем представителям от партии приказано голосовать за распоряжения, исходящие исключительно от команды Зеленского.

«ОПЗЖ запретила местным депутатам и мэрам городов, которые находятся в зоне боевых действий, вести переговоры с российскими войсками», – сказал он.

«Бессмысленно отрицать агрессию российской армии против Украины. Сейчас наши депутаты на местах будут голосовать за все предложения, которые вносит власть. В этой ситуации мы не имеем права отделяться от страны», – приводит слова Бойко «ПолитНавигатор».

Этот приказ уже обернулся конкретными последствиями: в городе Волчанске Харьковской области, куда прибыла помощь от РФ, люди выстроились в огромные очереди за гуманитаркой, однако не могут её получить из-за противодействия главы местной администрации Анатолия Степанца.

Симферополь, Валентин Карамазов

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