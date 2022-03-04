В Крыму подняли цены в 3 раза, а чиновники пытаются это скрыть

Торговцы в Крыму решили подзаработать на сложившейся внешнеполитической ситуации и подняли цены в 1,5 – 3 раза. И чиновники им попустительствуют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос стоимости продовольствия обсуждался сегодня на совещании по вопросу исполнения бюджетов муниципальных образований Республики Крым в 2022 году.

Оказалось, что из 6,5 тысяч объектов, торгующих продуктами, минпромторг РК мониторит только 591, то есть менее 10%. На местах контролировать торговлю тоже не торопятся, предпочитая отделываться формальными отчетами, а то и вовсе ложной информацией.

Так, по словам главы РК Сергея Аксенова, 90% информации, предоставленной муниципалитетами об уровне цен на продукты и товары первой необходимости, оказались ложью. Сами чиновники «в поле» не выходили: где-то просто позвонили в магазины и записали цены со слов продавцов, а где-то не стали утруждаться даже этим и взяли цифры «с потолка».

По словам Аксенова, он лично проверил все торговые объекты Симферополя, и оказалось, что удержать цены пытаются только торговые сети, а вся мелкорозничная торговля завысила стоимость продуктов на 60% – 200%.

Глава РК назвал ситуацию спекуляцией и пригрозил главам муниципалитетов и их замам по торговле персональной ответственностью.

Напомним рекомендуемые социальные цены реализации сельскохозяйственной продукции на овощи из «борщевого набора»: картофель – 40 руб за килограмм, лук репчатый – 35 руб, морковь столовая – 40 руб, свекла – 40 руб, капуста белокочанная – 40 руб, чеснок – 180 руб, томаты – 140 руб, перец болгарский – 120 рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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