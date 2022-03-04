В Киеве подтвердили потерю флагмана украинского флота

Флагман военно-морских сил Украины фрегат «Гетьман Сагайдачный» повреждён и полузатоплен возле причальной стенки судоремонтного завода в городе Николаеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

Снимок затопленного флагмана он получил от одного из своих подписчиков из Николаева.

При этом он уверяет, что город останется за Украиной, а корабль поднимут.

«После победы поднимем», – пытается подбодрить националистов Гончаренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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