На Украине снимают с полок всю продукцию Coca-Cola

Все продуктовые точки сети магазинов Novus и Varus на Украине снимают с продажи любую продукцию американской компании Coca-Cola.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Причина такого решения в том, что Coca-Cola отказалась закрывать свои производства в России.

Под бойкот подпадает вся линейка этого знаменитого бренда – Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.

«Несмотря на весь ужас, который переживает сейчас наша страна, эта беззастенчивая компания продолжает работать для захватчиков в полную силу. Мы отказываемся от всей продукции, относящейся к бренду. Представители могут связаться с нами и унести все свои товары, загрязненные бесчеловечностью и безразличием! Прочь из нашей страны!», – говорится в заявлении компании Novus, руководство которой давно замечено в националистических взглядах.

Симферополь, Валентин Карамазов

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