МВД Украины: Гумпомощь в Херсоне и Мелитополе получают «специально свезённые крымчане»

Украинская пропаганда в лице официальных представителей силовых структур не устаёт выдумывать небылицы о российской армии.

Так, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко утверждает, что «по югу Украины начали ездить ряженные сторонники России из Крыма, представляясь жителями Херсона, Мелитополя и других украинских городов, которые временно находятся под оккупацией РФ. Эти люди изображают радость от встречи российский военных с гуманитарной помощью для населения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», эту ложь активно распространяют украинские телеграм-каналы и СМИ.

«Вчера в Мелитополь привезли «Газель» с продуктами питания, выстроили очередь в человек 50-60 и фотографировали, как счастливые жители Мелитополя, а на самом деле привезённые жители Крыма, благодарят за то, что их спасли от украинской хунты. Такая же ситуация будет сейчас в Херсоне и других оккупированных городах», – сказал Денисенко.

Напомним, накануне в соцсетях появились ролики из Мелитополя, на которых видно, как к двум большим фурам с гуманитарной помощью РФ выстроились огромные очереди из сотен горожан.

Симферополь, Иван Капустин

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