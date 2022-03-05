На Крым совершена мощная хакерская атака

Крым подвергся мощной хакерской атаке. Об этом сообщили в компании «Крымтехнологии».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ночью 4 марта на IT-инфраструктуру органов власти РК была совершена крупнейшая в истории крымского сегмента DDoS-атака.

Хакеры использовали ботнет с IP-адресами в Северной и Южной Америках, также Юго-Восточной Азии.

Нарушить работу государственных информационных систем не удалось, заявляют в «Крымтехнологии».

Симферополь, Олег Яковенко

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