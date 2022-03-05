Информацию о резидентах крымской СЭЗ могут засекретить

Минэкономразвития сможет закрывать данные о резидентах Свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне Госдума приняла пакет экономических законов, призванных противодействовать введенным против России санкциям. В числе прочего была и поправка в закон «О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя», позволяющая Минэкономразвития на публиковать часть обязательной информации о резидентах СЭЗ.

В данный момент в реестра участников Крымской зоны должны отражаться полное наименование юрлица, фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, место нахождения или место жительства участника свободной экономической зоны, идентификационный номер налогоплательщика, дата внесения в реестр, код причины постановки на учет и т.д. – это единые требования. Теперь Минэкономразвития будет в индивидуальном порядке определять, какую информацию размещать в реестре.

Кроме того, отныне статус участника СЭЗ смогут получить компании, имеющие в Крыму и Севастополе филиалы или представительства, а не только непосредственно зарегистрированные на полуострове.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»