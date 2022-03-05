На северы Крыма восстановят оросительную систему – за годы водной блокады она пришла в негодность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Северо-Крымский канал обеспечивал 85% потребности полуострова в пресной воде. После его перекрытия на севере Крыма начался дефицит ресурса. Пришлось значительно сократить орошаемые площади, отказаться от выращивания ряда культур.

Сейчас канал – пока самотеком – заполняется водой. Уровень в районе Армянска уже достиг 1,5 метров, однако насосные станции пока не включены, так как подготовка канала к работе еще не завершена.

После того, как он заработает в полную силу, начнут восстанавливать и поливную систему. По словам главы администрации Армянска Василия Телиженко, придется заменить большую часть водоводов, так как большинство конструкций вышли из строя.

Армянск, Лиана Макоба

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