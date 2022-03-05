На юго-востоке Украины введен режим тишины для открытия гуманитарных коридоров.

«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», – сообщили в Минобороны России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве подчеркнули, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.

Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на большей части территории Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация с тенденцией к ухудшению, напоминают «Известия».

По словам Мезенцева, самое тяжелое положение наблюдается в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.

Мариуполь, Олег Яковенко

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