Одну из популярных природных достопримечательностей Крыма открыли для туристов

Одну из популярных природных достопримечательностей Крыма снова открыли для посещения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым», после обвала, произошедшего 22 февраля, все работы по расчистке подходов к водопаду Учан-Су завершены.

Водопад Учан-Су высотой 98,5 метра входит в состав Ялтинского горно-лесного заповедника. Он находится на охраняемой территории – для посещения необходимо оформить пропуск на сайте ФГБУ «Заповедный Крым».

Напомним, водопад Учан-СУ (Летящая вода) – самый высокий водопад Крыма – находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы. Высота самого водопада – 98,5 метров.

Ялта, Лиана Макоба

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