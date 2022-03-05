Украинские власти осквернили историческое название Одесского русского драматического театра

Творческий коллектив Одесского академического русского драматического театра под жёстким давлением украинской власти был принуждён к публичному отказу от слова «русский» в названии знаменитого культурного учреждения. До этого «русскими» перестали быть театры в Киеве, Николаеве и Харькове.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сейчас русский одесский театр, до юридического оформления переименования, де-факто будет называться по-другому.

«До решения вопроса в юридической плоскости коллектив театра заявляет, что отныне де-факто театр будет носить название Одесский областной академический драматический театр», – сообщила пресс-служба театра, во главе которого давно поставлен администратор-русофоб.

Симферополь, Валентин Карамазов

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