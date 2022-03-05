Мэр Одессы зовёт на работу всех российских артистов – противников денацификации Украины

Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов обратился к артистам из России, которые выступили против проведения войсковой операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём обращении градоначальник пообещал деятелям культуры из РФ, что в Одессе они быстро получат «всемирную известность».

Отметим, ранее Труханов слыл «пророссийским политиком» и ежегодно организовывал мероприятия в честь Дня Победы над фашизмом. Сейчас он открыто примкнул к местным украинским неонацистам.

«Спикер Госдумы страны-оккупанта предложил сложить полномочия деятелям культуры, которые не поддерживают агрессию РФ в отношении Украины. Со всей ответственностью заявляю, что после нашей победы Одесса с радостью примет адекватных деятелей культуры, покинувших путинскую Россию. Мы будем проводить концерты, спектакли и радовать зрителей. Я уверен, что вы получите еще большее уважение и признание, причем в мировых масштабах», – приводит «ПолитНавигатор» слова бывшего «пророссийского мэра».

Симферополь, Валентин Карамазов

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