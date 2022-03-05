В Киеве силовики убили представителя делегации Украины на переговорах с РФ

В Киеве Служба безопасности Украины застрелила в голову Дениса Киреева, представителя украинской делегации на двух предыдущих переговорах с российской стороной в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», убийство подтверждают украинские СМИ, депутат Верховной рады Александр Дубинский и известный украинский блогер Анатолий Шарий.

Собщается, что украинские силовики застрелили Киреева за «государственную измену».

«При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев – человек Клюевых.

В период с 2006 по 2008 годах Денис Киреев работал в «СКМ Финанс», где занимал позицию заместителя генерального директора. Следующим местом работы Киреева стала австрийская компания GROUP SLAV AG Клюевых, расположенная в Вене.

В это же время, в промежутке между 2006 и 2012 годах, Денис Киреев был членом Наблюдательного Совета «Укрэксимбанка». Занимал позицию первого заместителя председателя правления «Ощадбанка» по квоте Клюевых, с 2010 по 2014 гг.

Занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами – очень хочется выяснить у офиса президента» – написал Дубинский в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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