В администрации Зеленского стыдят население Украины за нежелание умирать за «Незалежную»

Украинцы не должны «падать духом» перед натиском армии РФ на вооружённые силы Украины. Населению «Незалежной» следует до конца бороться с «кремлёвским режимом» и не обращать внимания на страдания и разрушения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в специальном видео обращении заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

При этом он уверяет, что российская армия якобы наносит удары по гражданским объектам, но всем необходимо терпеть, чтобы дождаться «развала России». «Дальше вам будет только хуже», – «настраивает» украинцев Арестович.

«Мы немножко провалились сейчас в сторону «голые, босые, несчастные – помрем» и так далее. Это еще не несчастные! Я вам расскажу, что будет в ближайшее время.

Скорее всего, противнику, который накопил резервы, удастся-таки пройти к окраинам Запорожья, удастся-таки, вклиниться в Мариуполь, удастся-таки покрепче зажать Николаев, пройти к Южноукраинской АЭС и где-то даже, возможно, к Кривому Рогу.

И что мы будем делать тогда? Мы будем плакать и рассказывать, что теперь-то точно все пропало, теперь-то точно мы не можем воевать: «Ах, Запад не дал бесполетную зону? Ой, какой ужас. Запад не спешит давать средства ПВО – ой, какой кошмар?..».

Если у нас будет такое настроение, то мы проиграем. Поэтому давайте-ка вылазить из настроения «все пропало» до настроения «мы их весело мочим» – и собираем разбежавшихся по полям…

Нам надо готовиться морально к ещё худшим временам, еще более разрушенным городам, еще большему продвижению российских войск, к тяжелым уличным боям, к сносу наших городов артиллерией, авиацией, потому что война пошла именно такая.

Но это цена, которую мы платим за нашу свободу, за нашу независимость, за разрушение кремлевского режима, за то, чтобы Россия развалилась на несколько кусков, а здесь поднялась Русь-Украина», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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