Режим тишины не помог: из Мариуполя удалось вырваться всего трём семьям

Объявленный накануне Минобороны РФ и украинской стороной режим тишины вокруг блокированных российской армией городов не дал результата. Засевшие в населённых пунктах украинские нацбаты не выпускают жителей, а местные администрации не объявляют жителям о договорённостях по эвакуации через специальные коридоры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские военкоры.

Так, из пригородов Мариуполя удалось прорваться к российским военным лишь трём семьям, которые ничего не знали о режиме тишины и покидали город на свой страх и риск.

«Всего из Мариуполя выбрались три семьи, ни о каком гуманитарном коридоре эти люди не слышали. Киевские власти никого никак не оповещали. Выходили они под обстрелами ВСУ. Мало того, националисты заминировали дороги и подорвали мосты», – рассказал военкор Евгений Поддубный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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