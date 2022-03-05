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Суббота, 5 марта 2022, 18:59 мск

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В Крыму полностью отменили QR-коды

В Крыму в очередной раз смягчили ковидные ограничения. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 7 марта без предъявления QR-кодов можно будет попасть в любые организации общепита, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спортивные объекты, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия.

Предприятия общественного питания могут работать по удобному для них графику.

Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и размещение в отелях и санаторно-курортных организациях.

Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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