В Крыму полностью отменили QR-коды

В Крыму в очередной раз смягчили ковидные ограничения. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 7 марта без предъявления QR-кодов можно будет попасть в любые организации общепита, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спортивные объекты, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия.
Предприятия общественного питания могут работать по удобному для них графику.
Также без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и размещение в отелях и санаторно-курортных организациях.
Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube