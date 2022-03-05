В Крыму задержали украинского боевика

В Крыму задержали гражданина Украины, участвовавшего в деятельности незаконного вооружённого формирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ФСБ России задержали 63-летнего члена крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана.

По данным спецслужб, он являлся членом вооруженного формирования с 2015 года, под руководством инструкторов на территории Украины он прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года участвовал в организации экономической и энергетической блокады полуострова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 2 статьи 208 УК России – участие в незаконном военном формировании. Он заключен под стражу.

Симферополь, Олег Яковенко

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