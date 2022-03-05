Глава МИД Украины требует от НАТО срочно вступить в войну с Россией

Русские уже страшно напуганы «бесстрашностью» вооружённых сил Украины, но не бегут с поля боя только потому, что НАТО проявляет страх перед Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, НАТО обязанно немедленно вступить в войну на стороне Украины, и тогда Россия «окончательно сдастся».

«НАТО демонстрирует свою нерешительность. Но проблема не только для Украины, а и для самого НАТО, только в альянсе этого ещё не осознают. Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, чтобы укрепить восточный фланг НАТО. Но когда они не принимают практических решений, то все видят, что это всё только слова. И все понимают, что НАТО чувствует страх. А ничто так не мотивирует Россию, как чувство страха.

Именно то, что мы такие бесстрашные и такие, что ничто нас не остановит в защите нашего государства, это русских пугает, и сдерживает их. Когда НАТО ведёт себя так, как оно сейчас ведёт себя, то русских это только ободряет и показывает им, что на самом деле НАТО сильное на словах, а не на деле.

Поэтому хочу провести чёткую разницу, что в НАТО существует политическая договорённость о том, что союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем, чем можно, но сам альянс как организация отстранился. Мы должны говорить об этом честно, украинцы должны чётко увидеть, что НАТО не является таким, каким украинцы себе его представляли», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее США и НАТО категорически отказались предпринимать действия, которые могут их втянуть в прямой вооружённый конфликт с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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